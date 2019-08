Gil Vicente-Aves, 3-2: Gilistas vencem em jogo emocionante

O Gil Vicente venceu este sábado o Aves por 3-2 e qualificou-se para a fase de grupos da Taça da Liga, num jogo emocionante em que esteve a perder e os avenses desperdiçaram um penálti.A jogar na Vila das Aves, porque o seu estádio está em obras, a equipa de Barcelos venceu justamente e com uma bela exibição, em que despontaram alguns jogadores que prometem dar que falar, como Lourency e Kraev.A equipa orientada por Augusto Inácio apresentou-se desfalcada, mas até marcou primeiro, por Welinton aos 53 minutos, já depois de ter desperdiçado uma grande penalidade na primeira parte, quando Falcão permitiu a defesa a Wellington aos 34.Os comandados por Vítor Oliveira deram a volta ao marcador por Sandro Lima aos 63 e Lourency aos 72, Peu voltou a empatar pouco depois aos 75, mas, sobre o fim da partida, um grande golo do búlgaro Kraev deu o triunfo aos minhotos nos 90.Depois de ter havido mais Gil Vicente na primeira parte, o Aves entrou melhor na segunda e Welinton não perdoou quando surgiu na cara do guardião gilista aos 53.O Gil Vicente respondeu em força e o empate surgiu aos 63 minutos, com Sandro Lima a dar a melhor sequência a um bom passe de Kraev, e a 'cambalhota' consumou-se aos 72 minutos, com Lourency a rematar em arco.O Desportivo das Aves restabeleceu a igualdade pouco depois, com 'dedo' do técnico, porque houve intervenção direta dos recém-entrados Peu, que marcou, e Tavares, que assistiu aos 75 minutos.No minuto 90, o Gil Vicente marcou o terceiro na sequência de um contra-ataque exemplar e um excelente remate de Kraev de fora da área.0-0.0-1, Welinton, 53 minutos.1-1, Sandro Lima, 63.2-1, Lourency, 72.2-2, Peu, 75.3-2, Kraev, 90.: Wellington, Alex Pinto, Rodrigo, Rúben Fernandes, Arthur, Soares, Kraev, João Afonso, Lourency (Vente, 90+1), Erick (Lino, 79) e Sandro Lima.: Bruno, Villa, Kellyton, Leonardo, Vente, Lino e Ahmed).: Vítor Oliveira.: Beunardeau, Rúben Oliveira (Tavares, 71), Mato Milos, Mehremic, Afonso Figueiredo, Estrela, Bruno Xavier (Lourenço, 83), Falcão, Macedo, Welinton e Rodrigues (Peu, 71).: Fábio Szymonek, Bruninho, Peu, Tavares, Lourenço e Erik).: Augusto Inácio.: Iancu Vasilica (AF Vila Real).: cartão amarelo para Wellington (33), Alex Pinto (84) e Estrela (90+3).: Cerca de 1.200 espetadores.