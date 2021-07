Gil Vicente triunfa em casa do Tondela e segue na Allianz Cup

Vítor Carvalho marcou o único golo da partida e assegurou a continuidade do Gil Vicente na Allianz Cup, ao vencer em casa do Tondela por 1-0. O único golo do encontro surgiu já aos 87 minutos, numa recarga do defesa-central, depois de uma defesa incompleta de Babacar Niasse a um remate de Matheus Bueno.





O jogo começou com equilíbrio entre as duas equipas, com o Tondela a tentar ser superior, frente a um Gil Vicente bem posicionado e a não permitir a pressão da equipa da casa.Sem grandes oportunidades de golo nem jogadas de perigo, foi nos últimos dois minutos da primeira parte que aconteceram os lances mais perigosos, primeiro por Jhon Murillo, aos 43, que rematou direto às mãos de Kritciuk, indo a bola ainda embater no poste esquerdo, para, dois minutos depois, o Gil Vicente responder igualmente com uma bola ao poste por Francisco Navarro.A segunda parte foi mais intensa, com João Pedro a provocar o primeiro momento perigoso, com um remate frente à grande área e que o guarda-redes Kritciuk segurou.Aos 64 minutos, na sequência de um canto marcado por Pedrinho, Rúben Fonseca desviou, mas Babacar Niasse, que substituiu Pedro Trigueira na segunda parte, defendeu e desviou a bola por cima da barra.Nos últimos 15 minutos, o cansaço, em especial na equipa da casa, fez-se sentir e o golo do Gil Vicente surgiu (87) através de Vítor Gonçalves.Ao intervalo: 0-0.Marcador:0-1, Vítor Carvalho, 87 minutos.: Pedro Trigueira (Babacar Niasse, 46), Tiago Almeida, Jota, Pedro Augusto, Khacef (Bebeto, 69), Jhon Murillo (Souleymane Anne, 79), Tiago Dantas, João Pedro, Salvador Agra (Jaquité, 85), Rafael Barbosa e Ruben Fonseca (Tomislav Strkalj, 69).(Suplentes: Joel Sousa, Babacar Niasse, Bebeto, Jaquité, Tomislav Strkalj e Souleymane Anne).Treinador: Pako Ayestarán.Kritciuk, Hackman, Lucas, Rúben Fernandes, Talocha, Pedrinho, Vítor Carvalho, Bilel (Samuel Lino, 67), Fujimoto (Matheus Bueno, 77), Francisco Navarro e Leautey (Murilo, 58).(Suplentes: Brian, Diogo Silva, Caiado, Jean Irmer, Henrique Gomes, Matheus Bueno, Murilo, Liberal e Samuel Lino).Treinador: Ricardo Soares.: Miguel Nogueira (AF Lisboa).Cartão amarelo para Jota (73) e para Vítor Carvalho (90).: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.