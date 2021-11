Golos marcados na final four da Allianz Cup 2019/20 valem 6 mil árvores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No âmbito da final four da Allianz Cup de 2019/20, vão ser plantadas seis mil árvores em Leiria na sequência da campanha #Goals4Trees. Cada golo na final four valia 100 e foram marcados 7, mas até aí houve 99 tiros certeiros (50 árvores cada), o que se traduz num total de 5.650 árvores, número que foi arredondado para os 6 mil.