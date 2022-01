Golos na final four da Allianz Cup resultam em 16 toneladas de alimentos

Para além do espetáculo dentro do campo que terminou com a conquista da Allianz Cup por parte do Sporting, o balanço da competição foi também muito positivo no âmbito social. A parceria entre a Fundação do Futebol - Liga Portugal e a Allianz resultou num total de 16 toneladas de alimentos para a Rede de Emergência Alimentar. Ambos os parceiros concordaram em dar uma tonelada de alimentos por golo marcado nesta final. Foram oito no total.Toda esta ajuda alimentar será entregue ao Banco Alimentar Leiria/Fátima que irá distribuir para cerca de 50 instituições locais, pessoas e famílias carenciadas.