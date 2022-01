Grafiti inovador realizado ao vivo no palco da grande final da Allianz Cup

A Liga Portugal volta a apostar na inovação e tem mais uma surpresa preparada para a final da Allianz Cup, agendada para este sábado (19h45) que colocará frente a frente Benfica e Sporting.A organização presidida por Pedro Proença vai oferecer aos adeptos a possibilidade de assistirem ao vivo ao à realização de um grafiti, que será o primeiro a ser desenvolvido 'in loco' numa final e que só ficará terminado assim que se conhecer o vencedor.Miguel Mazeda, mais conhecido por Guel Do It, é o artista urbano que irá desenvolver a criatividade, ele que já colabora com a Liga Portugal no âmbito da Final Four, em Leiria.A intervenção acontecerá no palco Allianz do Estádio Municipal de Leiria e será transmitida na totalidade na twitch da eLiga Portugal (), sendo que poderá igualmente acompanhar a iniciativa durante a transmissão televisiva.A obra de arte será posteriormente convertida em NFT’s, naquela que será a primeira de uma coleção de momentos Liga Portugal neste formato.