Incerteza após mudança

É num cenário algo desconfortável que o Vizela visita hoje o terreno do Mafra. Com a saída de Álvaro Pacheco ainda bem fresca na mente dos adeptos, que se têm manifestado de forma intensa contra a SAD desde então, Tulipa fará a estreia à frente dos vizelenses com várias incógnitas em relação ao primeiro onze e sistema tático que vai apresentar. Ainda assim, o pouco tempo de trabalho deverá levar o técnico a não mexer muito na base do seu antecessor. Certo é que Tulipa tem todo o plantel à sua disposição, depois de Kiki Afonso ter recuperado do síndrome gripal que o afastou do jogo anterior.

Do lado do Mafra é grande a expetativa em relação ao adversário precisamente pela mudança de treinador. "Não sabemos como o Vizela se irá apresentar, se para já manterá as ideias do Álvaro Pacheco, ou se o Tulipa tentará já implementar as suas ideias. Certo é que da nossa parte teremos que dos adaptar à forma como o adversário se apresentar", comentou o treinador Ricardo Sousa, garantindo ainda: "É um jogo extremamente complicado por tudo o que Vizela representa, não só pelos resultados, mas também pelo crescimento do próprio clube nos últimos anos."