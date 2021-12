Já é conhecido o árbitro do Benfica-Sp. Covilhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nomeou o árbitro Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto para dirigir o encontro entre Benfica e Sporting de Covilhã, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Allianz Cup, agendado para as 19 horas desta quarta-feira.Inácio Pereira e Luís Costa serão os assistentes do juiz, que terá Carlos Macedo a desempenhar funções de quarto árbitro.Recorde-se que nesta fase da competição ainda não há videoárbitro.