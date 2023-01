Já é conhecido o horário da final da Allianz Cup

A Liga Portugal anunciou esta quinta-feira que a final da Allianz Cup terá pontapé de saída marcado para as 19h45, do dia 28 de janeiro, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.Os vencedores dos encontros das meias-finais que vão opôr Arouca a Sporting, no dia 24, e FC Porto a Ac. Viseu, no dia 25, também eles disputados em Leiria e com arranque agendado para as 19h45, vão disputar o troféu, que consagra o campeão de inverno.