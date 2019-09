Já há datas e horas para a 1.ª jornada da Taça da Liga

Já são conhecidas as datas e horas dos jogos da 1.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga. A ronda começa a disputar-se a 25 de setembro e termina a 16 de novembro.De acordo com o calendário divulgado pela Liga esta quinta-feira, o Benfica e o FC Porto estreiam-se logo a 25 de setembro; já o Sporting joga no dia a seguir.Gil Vicente – Portimonense, 17h00Benfica – V. Guimarães, 19h00 – Sport TVFC Porto – Santa Clara, 21h00 – Sport TVSporting – Rio Ave, 20h00 – Sport TVSp. Covilhã – V. Setúbal, 16h00Penafiel – Paços de Ferreira, 16h00Sp. Braga – Marítimo, 17h00Casa Pia – Chaves, 17h00