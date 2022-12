Já há datas e horários para os quartos-de-final da Allianz Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A fase de grupos da Allianz Cup ainda não terminou e, para já, há apenas duas equipas com o apuramento garantindo - Sp. Braga e Boavista -, mas a Liga já deu a conhecer as datas e horários dos quartos-de-final da competição.Os jogos da próxima fase serão disputados entre os oito vencedores dos grupos, entre os dias 19 e 22 de dezembro, de onde sairão os quatro participantes da final four, que está agendada entre 21 e 28 de janeiro, em Leiria.Sporting/Rio Ave/Farense – Sp. Braga - 19 de dezembro (20h15)Torreense/Ac. Viseu/Tondela - Boavista - 20 de dezembro (20h15)FC Porto/Mafra/Vizela – Gil Vicente/Nacional/Portimonense/Sp. Covilhã - 21 de dezembro (20h15)Benfica/Moreirense - Leixões/Arouca/Feirense - 22 de dezembro (20h15)