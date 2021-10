Já são conhecidos os árbitros para os jogos de Benfica e Sp. Braga na Allianz Cup

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta terça-feira as nomeações para o Vitória de Guimarães-Benfica e Sporting de Braga-Paços de Ferreira, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Allianz Cup.





Em Guimarães, Hugo Miguel liderará a equipa de arbitragem que vai estar presente no duelo do Grupo A, contando com os assistentes Bruno Jesus e Ricardo Santos. Miguel Nogueira será o quarto árbitro deste encontro. Já na Pedreira, Hélder Malheiro é o árbitro escolhido para apitar o Sp. Braga-Paços de Ferreira, com Rui Cidade e Gonçalo Freire a assistentes e Hugo Silva a desempenhar funções de quarto árbitro.Árbitro: Manuel OiveiraAssistentes: João Bessa Silva e Nélson Cunha4.º árbitro: João GonçalvesÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e André Dias4.º árbitro: David SilvaÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: Miguel NogueiraÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire4.º árbitro: Hugo Silva