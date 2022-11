Já são conhecidos os árbitros para os jogos de Benfica e Sporting na Allianz Cup

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou os árbitros para os encontros da Allianz Cup que se realizam desde este sábado e até ao final deste mês de novembro, e são 10. Destaque para o Benfica-Penafiel, que será arbitrado por André Narciso, com Iancu Vasilica no VAR. Já o Sporting-Farense, que será a estreia dos leões na competição, terá como juiz principal Nuno Almeida e no VAR estará Bruno Vieira.Nota ainda para o facto de o Santa Clara-UD Oliveirense ter como VAR uma mulher, no caso Catarina Campos (AF Lisboa), que terá como videoárbitro assistente Hugo Miguel.Árbitro: Ricardo Baixinho (Lisboa)Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Rui SilvaVAR: Bruno CostaAVAR: Luís FerreiraÁrbitro: André Narciso (Setúbal)Assistentes: Paulo Brás e Vasco Marques4.º árbitro: Paulo BarradasVAR: Iancu VasilicaAVAR: Bruno EstevesÁrbitro: João Pinheiro (Braga)Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: Miguel FonsecaVAR: David SilvaAVAR: Rui OliveiraÁrbitro: Manuel Oliveira (Porto)Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: Marco CruzVAR: João AfonsoAVAR: Vasco SantosÁrbitro: Anzhony Rodrigues (Madeira)Assistentes: Andreia Sousa e Leonel Ferreira4.º árbitro: Álvaro MesquitaVAR: Vítor FerreiraAVAR: João PinhoÁrbitro: Rui Costa (Porto)Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins4.º árbitro: João AfonsoVAR: Cláudio PereiraAVAR: Hugo SantosÁrbitro: João Gonçalves (Porto)Assistentes: Ângelo Carneiro e André Costa4.º árbitro: João CarvalhoVAR: Pedro RamalhoAVAR: Bruno EstevesÁrbitro: Manuel Mota (Braga)Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Tiago MendesVAR: Carlos MacedoAVAR: Fábio SilvaÁrbitro: Hélder Carvalho (Santarém)Assistentes: Francisco Pereira e José Mira4.º árbitro: Bruno RebochoVAR: Catarina CamposAVAR: Hugo MiguelÁrbitro: Nuno Almeida (Algarve)Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Bruno VieiraAVAR: Hugo Miguel