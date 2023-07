João Aurélio: «Queremos vencer o Penafiel e passar à próxima fase»

O Nacional mantém o seu plano de trabalho restringido à ilha da Madeira, mas continua a preparar com afinco a estreia na primeira fase da Allianz Cup, agendada para este sábado, onde recebe o Penafiel. Os madeirenses querem seguir em frente na prova e o experiente João Aurélio revelou que o grupo está a adaptar-se bem aos novos métodos do técnico Tiago Margarido. "Estamos a assimilar bem o que o treinador nos quer transmitir e vamos ter um bom jogo na Taça da Liga para dar sequência, às duas boas semanas de treino, encarando o jogo com a máxima responsabilidade", começou por afirmar o experiente lateral.

Os nacionalistas venceram, por 2-0, o Marítimo B, com golos de Witi e Carlos Daniel, naquele que foi o único jogo de preparação que efetuaram até à data. "Foi um teste positivo frente ao Marítimo B. É sempre bom trabalhar em cima de vitórias. Gostaríamos de ter mais jogos de teste, antes deste jogo que já está a valer. Estamos empenhados, conscientes daquilo que o treinador nos pede e da nossa responsabilidade. Queremos vencer esta primeira partida", disse o defensor de 34 anos.

Quanto aos objetivos para a Allianz Cup, o capitão dos madeirenses foi claro: "Temos sempre a ambição de passar em qualquer prova. Este jogo, não é apenas mais um jogo. É uma partida que queremos vencer, pois queremos passar, sendo isso que está no pensamento do plantel".

"Tento passar coisas boas aos mais jovens"

Com muita experiência, não só em Portugal, como no estrangeiro, João Aurélio concorda que é uma voz ouvida no grupo de trabalho: "Sinto-me importante como qualquer outro jogador. Tento passar algumas coisas boas que entendo como serem importantes para os jogadores mais novos, de forma a poderem encarar o futebol com o compromisso que têm de ter, com o sonho que os levou até aqui. Temos jovens jogadores da formação que têm que agarrar as oportunidades da melhor maneira. Foi o que fiz, embora não tenha saído da formação do Nacional. Quando tive uma oportunidade, agarrei-a. É isso que lhes digo, para darem o melhor que podem e sabem". O defesa reforçou a ideia de que os atletas mais novos nacionalistas gostam de aprender. "Sinto que os mais jovens me tentam ouvir. Um jogador que gosta de ouvir, acho que tem tudo para crescer".

Pira e Shatrim já treinaram

Os mais recentes reforços do Nacional, Guilherme Pira e Festim Shatrim, já estiveram às ordens do treinador no arranque da terceira semana de treinos da pré-época. Quem também já está na Madeira é o médio Gustavo, que regressou aos homens da Choupana. Amanhã, estão previstas duas sessões de trabalhos: às 10h45 e 16 horas, novamente no Campo do Centenário.