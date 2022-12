João Pedro Sousa após nulo frente ao Tondela: «Foi um jogo complicado»

O Famalicão ficou sem possibilidade de chegar aos 'quartos' da Allianz Cup, após empatar sem golos frente ao Tondela . Após o final do encontro, no qual os famalicenses jogaram 75 minutos contra dez e ainda falharam um penálti, João Pedro Sousa lamentou a falta de eficácia dos seus jogadores."Foi um jogo complicado. Muito volume ofensivo, tentámos alargar a linha defensiva de cinco do Tondela para criar mais situações de golo. Uma ou outra vez fomos conseguindo. Conseguimos situações de finalização, mas não conseguimos o golo", começou por referir o técnico do Famalicão."Como encara o futuro? Da mesma forma, com a mesma intensidade de trabalho. Até este momento não tem chegado para o que pretendemos, mas conhecemos o caminho. É o caminho do trabalho e do dia a dia. O jogo vai melhorar e as vitórias vão chegar", garantiu.