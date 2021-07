João Pedro Sousa: «As armas são curtas, mas vamos tentar vencer»

O Boavista venceu o Marítimo na Madeira na primeira eliminatória da Allianz Cup com apenas 16 jogadores disponíveis e encara a receção ao Portimonense, na 2ª fase da prova, com ainda mais limitações, dado que Paulinho foi transferido entretanto e Sauer tem de cumprir castigo.





Contas feitas, apesar do regresso de Jeriel de Santis, avançado de apenas 19 anos, às opções o treinador axadrezado conta apenas com 15 jogadores à sua disposição. Limitação em função do impedimento de inscrever jogadores a que o Boavista está sujeito desde o final da temporada e que João Pedro Sousa assume ser uma grande contrariedade, mas nunca uma desculpa para justificar um mau resultado."No futebol o importante são as vitórias. Os adeptos sabem quais são as dificuldades que atravessamos e como estamos condicionados, mas longe de mim pedir-lhes alguma vez que compreendam uma derrota. Isso não vai acontecer. As armas são curtas, mas prometemos trabalho para tentar vencer os desafios que temos pela frente", comentou o responsável, sem esconder que "o Boavista precisa de reforços".