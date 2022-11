Jogo mais longo do ano? Penafiel-Moreirense acabou aos... 90'+72

Se houvesse um prémio no final da temporada a ser entregue ao jogo mais longo do ano, o embate desta quinta-feira entre Penafiel e Moreirense, a contar para fase de grupos da Taça da Liga, estaria certamente com grande vantagem para os outros nomeados. A partida, que se iniciou às 20:30, terminou apenas três horas de depois (aos 90'+72), isto porque esteve por duas vezes suspensa devido a problemas de iluminação do Estádio Municipal 25 de abril, em Penafiel.

Aquando da primeira paragem, o presidente dos penafidelenses veio ao relvado explicar aos microfones da Sport TV o que se tinha sucedido com os postes de iluminação do recinto. "Nunca tinha acontecido isto aqui, foi a primeira vez. Há sempre uma primeira vez para tudo. Segundo a EDP, foi devido a uma sobrecarga na zona. Também está a decorrer aqui o S. Martinho, que também leva muito eletricidade. Vamos poder retomar o jogo", atirou, adivinhando quase de seguida a reviravolta que a sua equipa viria mais tarde sofrer no resultado. "Quero continuar a ganhar [penafidelenses estavam na frente do marcador, por 1-0] e que esta falha na iluminação não traga uma falha no resultado."

A verdade é que foi isso mesmo que se verificou, com o Moreirense a dar a volta ao resultado com golos de Petkov, aos 90'+55, e de André Luís, aos 90'+64, deixando o Moreirense no topo do Grupo C. Estrela da Amadora e Benfica são as outras duas equipas que estão inseridas neste grupo e que ainda não se estrearam em competição esta época.