José Mota: «Muitas vezes basta uma vitória para tudo ser diferente»

A precisar de reconstruir a confiança do plantel do P. Ferreira, o técnico José Mota fez, este sábado, uma antevisão conjunta com Filipe Martins, treinador do Casa Pia, na Thinking Football Summit, manifestando o desejo de que o regresso às vitórias seja rápido."Somos otimistas, sabemos o que temos trabalhado, temos a nossa qualidade e percebo que muitas vezes basta uma vitória para tudo ser diferente. Precisamos disso e encaramos este jogo com toda a seriedade. Jogamos no nosso estádio e temos de dar alento e confiança aos jogadores, que aparecem através das vitórias. É uma prova diferente do campeonato e a ambição é inevitável", começou por dizer, reconhecendo as dificuldades que terá pela frente."Sei que vou ter um adversário extremamente complicado, que está a fazer um excelente campeonato e segundo porque é uma equipa muito competitiva, só perdeu uma vez fora e foi com o Sporting. O clube tem-se vindo a estruturar e está na 1ª Liga por mérito próprio", sublinhou.Elogiado pelo técnico adversário, José Mota retribuiu a simpatia. "Os elogios do adversário motivam, mas temos que demonstrar essa qualidade. Já defrontei várias vezes o Filipe Martins, já ganhei e perdi, espero ganhar amanhã porque estou a precisar mais que ele. Temos de fazer tudo para contrariar a equipa do Casa Pia, uma equipa muito bem comandada e que tem muito bons jogadores", disse, antes de brincar: "Por muito que lhe ponha a mão por cima, sei que ele não me vai dar facilidades nenhumas."O P. Ferreira recebe o Casa Pia, este domingo, pelas 20h15, em jogo da Allianz Cup.