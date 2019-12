Jota salva Benfica na Covilhã

Dois jogos, dois empates para Sp. Covilhã e Benfica no Grupo B da Taça da Liga. Esta terça-feira, e depois das igualdades na ronda inaugural, beirões e águias voltaram a ficar-se por um empate, agora a um golo, isto numa partida na qual os da casa até estiveram em boa posição para causar surpresa. Valeu, no entanto, ao Benfica a intervenção do 'menino' Jota, que aos 82' fez o golo que impediu o desaire no Estádio Municipal José dos Santos Pinto.