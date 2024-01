Leiria quer estreitar relação com a Liga

Leiria recebe, pelo quarto ano consecutivo, a Final Four da Allianz Cup e o presidente da Câmara Municipal da Cidade do Lis faz um balanço "extremamente positivo" do evento, que entra no último ano do contrato. Gonçalo Lopes admite vontade de continuar a estreitar a relação com a Liga e considera que a cidade deu, ao longo destes quatro anos, "provas de grande capacidade organizativa", revelando disponibilidade para "continuar a aprofundar" a ligação com a entidade liderada por Pedro Proença."Este foi um evento que ofereceu uma notoriedade extraordinária a Leiria, com o impacto mediático inigualável que o futebol oferece. É um caminho que pretendemos continuar a seguir, aliando a promoção de eventos desportivos à promoção do nosso território, contribuindo por esta via para o desenvolvimento local", frisa o autarca, que salienta que, ao longo dos últimos anos, Leiria tem sido escolhida para realização de várias finais devido às "excelentes condições" do estádio oferece, da "localização", mas sobretudo "pela grande hospitalidade da população, que recebe em clima de festa, com grande entusiasmo e enorme fair-play estas grandes provas desportivas"."Acredito também que a escolha de Leiria é fruto do trabalho de diplomacia desportiva que temos vindo a desenvolver e também como reconhecimento pela grande capacidade organizativa que temos ao nível de grandes eventos", afirma o chefe do executivo municipal, que reconhece que ter a U. Leiria na final four deste ano teria sido "o cenário perfeito". "Felizmente a União de Leiria tem conseguido exibir-se ao mais alto nível na Taça de Portugal e vamos receber com grande entusiasmo o jogo frente ao Sporting, vibrando com a nossa equipa com o sonho de fazermos uma vez mais história nesta prova tão importante", remata o autarca.