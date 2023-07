Leixões com apenas quatro jogadores no banco de suplentes frente ao Feirense

Fruto do impedimento de inscrever jogadores a tempo da primeira partida oficial da época, o Leixões vai a jogo contra o Feirense, no jogo desta manhã de domingo, com apenas quatro jogadores no banco de suplentes, uma vez que Pedro Ribeiro só pode utilizar os futebolistas que transitam da época passada e que já estavam contratualmente ligados à formação de Matosinhos.Assim, o técnico do Leixões tem no banco Ricardo Moura, Gonçalo, Ivaldo e Arome, enquanto no onze estão Stefanovic, João Amorim, Wakaso, Lawrence, Bright Godwin, Zag, Fabinho, Paulinho, Moisés Conceição, Miguel Silva e Ricardo Valente.Do lado dos fogaceiros, o cenário não é muito melhor. Ainda com um plantel curto e com alguns jogadores indisponíveis devido a questões físicas, Ricardo Sousa tem apenas seis jogadores no banco de suplentes.No banco, o Feirense tem à disposição Rogério Santos, Simão Jr., Marco Grave, Henrique Jocú, Oyedele e Malam Camará, alternativas a um onze com Pedro Mateus, Diogo Brás, Cláudio Silva, Filipe Almeida, Tony Shimaga, Lucas Silva, Jorge Pereira, Rúben Alves, João Castro, Oche e Ronaldo Camará.