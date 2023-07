Leixões-Feirense, (0-0, 4-3 pen): leixonenses apuram-se para a segunda fase da Allianz Cup

O Leixões bateu este domingo o Feirense, por 4-3 no desempate por grandes penalidades, depois do empate a zero no tempo regulamentar, assegurando a presença na segunda fase da Allianz Cup.Em duelo entre duas equipas do segundo escalão que, na passada edição da competição, atingiram a fase de grupos, as formações partiam de situações diferentes no arranque oficial da temporada 2023/2024.

Com cinco processos que se encontravam pendentes na FIFA, um Leixões muito limitado, em termos de opções, encontrou-se impedido de utilizar qualquer reforço, e, apesar de ter regularizado os pagamentos em causa, apenas poderá inscrever novos jogadores no início da próxima semana.

Já o Feirense, em remodelação, apresentou-se ao leme do novo treinador, Ricardo Sousa, que fez a estreia oficial ao serviço do emblema de Santa Maria da Feira, e utilizou cinco 'caras' novas no 'onze' inicial, pelo que havia a expectativa de obter uma amostra daquilo que o plantel pode vir a ser capaz na época que se inicia.

A primeira parte da partida ficou marcada por um ritmo baixo impresso por ambas as equipas, algo que surgiu com naturalidade, tendo em conta a fase prematura da época, com algumas situações de golo pontuais de parte a parte.

Aos 26 minutos de jogo, Rúben Alves conseguiu criar espaço no corredor direito, através de uma transição rápida, e, em excelente posição, acabou por rematar de forma fraca, para uma defesa segura do guardião sérvio do Leixões, Ivan Stefanovic.

A resposta dos 'bebés do mar' surgiu já perto do intervalo, com 42 minutos disputados, quando o guarda-redes do Feirense, Pedro Mateus, saiu em falso da baliza, deixando a bola à mercê de Ricardo Valente, que, a meia distância, tentou um 'chapéu' que passou poucos centímetros por cima da barra.

Num encontro que se manteve pobre no que concerne às situações de golo, apenas Diogo Brás (63) e Arome Idache (90+02) estiveram próximos de colocar Feirense e Leixões, respetivamente, na frente, com o nulo nos 90 minutos a levar a grandes penalidades.

Na marca dos 11 metros, Cláudio Silva e Henrique Jocú falharam para o Feirense, enquanto a 'turma' leixonense se revelou totalmente eficaz e, como tal, irá defrontar, na próxima fase da Taça da Liga, o vencedor do Portimonense -- Estrela da Amadora, que se disputará hoje, às 20:30.

Jogo realizado no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Feirense: 4-3, no desempate por grandes penalidades.

No final do tempo regulamentar: 0-0.

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

1-0, Fabinho.

1-1, Diogo Brás.

2-1, João Amorim.

2-2, Oche Ochowechi.

3-2, Paulo Alves.

3-3, Jorge Pereira.

4-3, Miguel Silva.

- Leixões: Ivan Stefanovic, João Amorim, Lawrence Adeniyi (Ivaldo Rufê, 83), Bright Godwin, Miguel Silva, Fabinho, Alhassan Wakaso, Moisés Conceição (Arome Idache, 37) Paulo Alves, Evrard Zag e Ricardo Valente.

(Suplentes: Ricardo Moura, Gonçalo Santos, Ivaldo Rufê e Arome Idache).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Feirense: Pedro Mateus (Rogério Santos, 90+07), Diogo Brás, Tony Shimaga, Cláudio Silva, Lucas Silva, Rúben Alves, Filipe Almeida, Jorge Pereira, Oche Ochowechi, Ronaldo Camará (Henrique Jocú, 60) e João Castro (Malam Camará, 75).

(Suplentes: Rogério Santos, Simão Júnior, Marco Grave, Henrique Jocú, Lekan Oyedele, Malam Camará).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulo Alves (61), Evrard Zag (67) e Rúben Alves (73).

Assistência: cerca de 600 espetadores.