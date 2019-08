Leixões-Marítimo, 1-2: Insulares avançam após triunfo em Matosinhos

O Marítimo, da Liga NOS, apurou-se este domingo para a fase de grupos da Taça da Liga, ao vencer por 2-1 na visita ao Leixões, do segundo escalão do futebol português, em jogo da segunda fase.O guarda-redes Charles repartiu o protagonismo com Harramiz na fase inicial da partida, primeiro ao deixar passar entre as pernas o desvio de cabeça do são-tomense, no dia em que faz 29 anos, antes de, aos 25 minutos, defender o penálti cobrado por Braga a castigar derrube seu ao avançado.Nesse lance, um pontapé de 30 metros de Bura deixara Harramiz na cara de Charles, a quem fez um chapéu que Kerkez, em cima do risco de baliza, desviou para a trave, acabando o árbitro por assinalar o derrube do guardião da equipa insular.Negado o 2-0, Correa tratou de empatar a partida três minutos depois, num remate à entrada da área, que fez a bola entrar junto ao poste esquerdo, surgindo a reviravolta em cima do intervalo quando mais uma investida do lateral Nanu acabou na cabeça de Jhon Cley.Numa segunda parte em que na fase final os dois guarda-redes brilharam, Charles carimbou a passagem no minuto 90'+6, negando com uma grande defesa o empate a Bura, na cobrança de um livre direto.1-2.1-0, Harramiz, 14 minutos.1-1, Correa, 28.1-2, Jhon Cley, 45.Ivo, Rui Silva, Bura, João Pedro (Paná, 85), Derick, Amine (Zé Paulo, 77), Luís Silva, Braga, João Graça (Alan Júnior, 58), João Rodrigues e Harramiz.Fábio Matos, Paná, Alan Júnior, Zé Paulo, Pedrinho, Pedro Monteiro e Franco).Carlos Pinto.Charles, Nanu, Zainadine, Karkez, Rúben Ferreira, Bambock, Vukovic (Marcelinho, 88), Correa, Jhon Cley (René Santos, 68), Edgar Costa (Erivaldo, 70) e Getterson.Abdezadeh, Lucas Africo, Rodrigo Pinho, Barrera, Erivaldo, René Santos e Marcelinho).Nuno Manta Santos.Artur Soares Dias (AF Porto).: Cartão amarelo para Derick (08), Charles (25), Vukovic (34), João Rodrigues (52) e Rui Silva (60). Cartão vermelho para Carlos Pinto, treinador do Leixões (90+1).: Cerca de 1.000 espetadores.