Liga anuncia horários da final four da Allianz Cup

A Liga Portugal anunciou esta terça-feira os horários das partidas da final four da Allianz Cup, prova que este ano terá a sua decisão em Leiria. O primeiro jogo desta fase final está marcado para 19 de janeiro, pelas 19h45, com um clássico entre Sporting e FC Porto, um dia antes do duelo entre Sp. Braga e Benfica, marcado para a mesma hora. Quanto à final, está agendada para sábado, dia 23, também às 19h45.





Terça-feira, 19 de janeiroSporting CP – FC Porto, 19h45 – Sport TVQuarta-feira, 20 de janeiroSC Braga – SL Benfica, 19h45 – Sport TVSábado, 23 de janeiroSporting CP/FC Porto – SC Braga/SL Benfica, 19h45 – Sport TV