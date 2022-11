Liga Portugal sela acordo para transmissão mundial da Allianz Cup

A Liga Portugal anunciou ter selado um acordo com a For Media Sports Management que permitirá a transmissão mundial dos jogos da Allianz Cup de 2022/23 e 2023/24. A empresa, com sede no Dubai e Londres, vai "comercializar e distribuir os direitos de transmissão internacionais" da Taça da Liga, com o organismo que tutela o futebol profissional em Portugal a reforçar "a aposta na internacionalização da Allianz CUP, um dos objetivos traçados pela Direção para o futuro da Taça da Liga".Em declarações reproduzidas pelo site da Liga Portugal, o diretor-geral da For Media Sports, Emanuele Villari, considerou que esta é "uma competição cada vez mais atrativa a nível comercial, que tira partido de um formato apelativo, onde se define o vencedor da prova através de uma Final Four realizada numa só cidade".Tiago Madureira, diretor executivo da Liga, mostrou-se satisfeito com o acordo: "Esta parceria visa também cimentar o projeto de internacionalização da Liga Portugal enquanto pilar estratégico para a nossa indústria."Num formato inédito devido à calendarização do Mundial para este período final do outono, a fase de grupos da Taça da Liga vai ser disputada entre 17 de novembro e 17 de dezembro, com os quartos-de-final a disputarem-se logo depois, até ao dia 22 de dezembro. A final-four realiza-se, uma vez mais, em Leiria, no último fim de semana de janeiro de 2023.