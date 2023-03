Liga quer levar final four da Allianz Cup aos Açores

O investimento por parte da Liga na Allianz Cup tem sido cada vez maior nos últimos anos e, depois de já ter sido equacionada a possibilidade de levar a final four para o estrangeiro, Pedro Proença revelou que os Açores poderão ser a próxima região a receber as meias finais e a final da prova, sucedendo a Braga e Leiria, de modo a continuar a descentralizar o futebol português. O presidente do organismo confessa que seria "um sonho" consegui-lo nos próximos cinco anos."A Liga Portugal tem investido muito na descentralização daquilo que é o nosso mapa desportivo. É importante ter os Açores, a Madeira ou o nosso interior, pelo que esta forma de 'esticarmos' esse mapa desportivo é absolutamente fundamental. No âmbito desportivo, devemos ter algo que nos faça mover rumo ao futuro e disse ao presidente que para nós seria um sonho tornado realidade se daqui a cinco anos conseguíssemos realizar uma Final Four da Taça da Liga nos Açores", revelou o antigo árbitro durante uma cerimónia realizada na sede do Governo Regional dos Açores, na qual foi recebido pelo presidente José Manuel Bolieiro, que garantiu que irá "trabalhar em conjunto" para o efeito. De resto, Proença sublinhou que existe essa vontade por parte do Santa Clara e da AF Ponta Delgada, faltando apenas o apoio político para avançar.Recorde-se que decorre na cidade de Ponta Delgada, em São Miguel, a 22.ª ação de formação de delegados da Liga - terceira da época -, evento em quetambém marca presença e que contou com Pedro Proença, Joaquim Evangelista (presidente do Sindicato dos Jogadores), Luciano Gonçalves (líder da APAF), Professor Neca (vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol), Robert Câmara (presidente da AF Ponta Delgada) ou Eduardo Pereira (AF Horta).