Liga vai lançar aplicação para a final four da Allianz Cup

A Liga realizou, esta segunda-feira, em Braga, uma sessão de apresentação da final four da Allianz Cup, num evento que contou com Pedro Proença, presidente do organismo, bem como com representantes de todos os clubes envolvidos.Uma das grandes novidades anunciadas neste acontecimento foi o lançamento de uma aplicação que permitirá seguir a par e passo todos os eventos que irão decorrer no período referente à derradeira fase. A divulgação foi feita por Pedro Correira, diretor da organização da final four, que revelou que esta aplicação estará disponível para todo o tipo de dispositivos móveis e possibilitará aos adeptos manterem-se atualizados sobre todos os episódios que acontecerem nesses dias.Esta será uma semana preenchida que terá como ponto de partida um concerto gratuito de António Zambujo e Miguel Aráujo, a realizar no dia 19, no Fórum Braga, e que contará, entre outras coisas, com um fórum de treinadores, um laborátorio de arbitragem, um colóquio de capitães, um jogo entre as glórias do Benfica e do FC Porto e um outro entre as glórias do Sp. Braga e o Sporting e uma corrida do adepto.