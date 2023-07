Länk Vilaverdense-Casa Pia, 0-2: gansos avançam com golos de Clayton e Diogo Pinto

O Casa Pia apurou-se este domingo para a segunda fase da Allianz Cup ao derrotar o Länk Vilaverdense, estreante nas competições profissionais, por 2-0, em jogo disputado no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Clayton adiantou a formação da Liga Betclic, aos 13 minutos, de cabeça, e Diogo Pinto fez o segundo, fixando o resultado final, aos 35', na cobrança de uma grande penalidade, confirmando a evidente superioridade dos gansos, mais experientes e com melhores executantes.

O Länk, que este ano vai competir na 2.ª Liga, acusou as dores de crescimento, mas por duas vezes no primeiro tempo ficou perto de reentrar na discussão do resultado, em lances que tiveram intervenção de André Soares, o mais criativo da formação de Vila Verde, acompanhado de perto por Yannick Semedo.

No segundo tempo, o Casa Pia foi menos intenso e pressionante, possibilitando que o Länk tivesse mais bola e conseguisse uma ou outra aproximação à baliza de Ricardo Batista, ainda assim com menos trabalho do que no primeiro tempo.

Neste período, como se esperava, o jogo perdeu qualidade, intensidade e interesse, numa partida em que ficaram evidentes as grandes diferenças entre os dois conjuntos.

Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Länk Vilaverdense-Casa Pia, 0-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Clayton, 13 minutos

0-2, Diogo Pinto, 35 (penálti)

Equipas:

- Länk Vilaverdense: Ivo Gonçalves, Carlos Freitas (Rafael Viegas, 68'), Batista, Laércio, Konaté (Armando Lopes, 79'), Gonçalo Teixeira (Lénio, 79'), Ericson, Yannick Semedo, Bruno Silva, Ansu Fati (João Caiado, 88') e André Soares.

(Suplentes: Cajó, Armando Lopes, Rafael Viegas, João Caiado, Lénio, Zé Pedro).

Treinador: António Barbosa

- Casa Pia: Ricardo Batista, Fernando Varela (Tchamba, 79'), Vasco Fernandes, João Nunes, Derick Poloni, Zolotic, Diogo Pinto (Beni, 60'), Tiago Dias (Larrazabal, 66'), Felippe Cardoso (Leonardo Lelo, 46'), Clayton (Rafael Martins, 66') e Godwin.

(Suplentes: Afonso Monteiro, Lucas Paes, Tchamba, Leonardo Lelo, Isaac, Beni, Samu, Larrazabal e Rafael Martins).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: José Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Silva (29'), Carlos Freitas (47'), Gonçalo Teixeira (70'), João Nunes (81') e Rafael Viegas (90'+4).

Assistência: 390 espetadores.