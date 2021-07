Luís Freire: «Vamos mostrar capacidade para vencer, sem pensar em vinganças»

Depois do duplo desaire no final da época passada que ditou a queda do Rio Ave e a ascensão do Arouca à I Liga, as duas equipas voltam a encontrar-se neste dealbar de nova temporada para a segunda eliminatória da Taça da Liga. O jogo será nas fraldas da Serra de Freita, mas o treinador rioavista Luís Freire, não vê nisso uma contrariedade de peso para ditar o vencedor da eliminatória que pode levar à fase de grupos.





"É mais um jogo da Taça da Liga, um jogo de início de época, em que as equipas ainda estão a preparar os seus projetos, e por nossa parte posso dizer que ainda estamos num processo muito inicial. Estamos a construir a equipa, tanto individualmente como a nível coletivo. Acredito que o Arouca passe um bocadinho à frente, tem um ano por trás, tem a equipa praticamente da época passada, o mesmo treinador, e com muitos registos vitoriosos ultimamente. Começou muito bem a Taça da Liga com a vitória sobre o Vilafranquense e tem um histórico grande de vitórias para trás, na época passada. Acredito que esteja num momento de grande exaltação, mas nós também temos um momento bom na construção de hábitos e de criação de espírito de grupo na expectativa de formarmos um bom grupo para depois no Campeonato obter o grande objetivo que é a subida de divisão. A minha equipa fará tudo por tudo para ser protagonista no jogo, sabendo que do outro lado está um Arouca que também quer ser protagonista. Tudo se conjuga para que vão aparecer duas equipas que querem jogar, querem ter bola, tentar que o jogo seja mais dividido. Acredito que o Arouca esteja mais automatizado, pelo valor que tem e pela história que regista", começou por dizer em conferência de imprensa.Pelo facto do Arouca estar ligado diretamente à descida de Divisão no final da última época, e questionado sobre uma possível vingança, Luís Freire assume que o sentimento de vencer é maior."Não pode haver esse estímulo de vingança. Sabemos que vamos jogar frente a um adversário que é forte, mas nós temos de mostrar que temos capacidade para vencer. E o espírito demonstrado no último jogo tem de ser transmitido, sem qualquer sentimento de vingança, mas sim com o sentimento de querer ganhar, mostrar valor e dar imagem de uma equipa comprometida, muito discutível para o jogo, e que quer vencer em Arouca. Disso não hajam dúvidas", apontou.O treinador, de 35 anos, ainda comentou o estado atual da equipa."Neste momento ainda não estamos na máxima força. Nem de perto nem de longe. Mas pelo tempo de trabalho que tem havido, estamos focados em ser unidos e estamos num bom período apesar das alterações que têm acontecido. No trabalho estamos muito bem, o grupo está comprometido e as ideais têm saído, não estamos muito longe do que pode e deve vir a ter".Para colmatar as saídas de jogadores, mais recentemente o avançado Francisco Geraldes que ingressou no Estoril, o Rio Ave acaba de fazer dupla aquisição: o avançado Yakubu Azize, ganês de 23 anos, entra nos vilacondenses emprestado pelo Vitória de Guimarães que já o tinha emprestado na época passada ao Estoril, onde em 34 jogos apontou 15 golos; o defesa lateral Nuno Namora, de 23 anos, é fruto da 'casa', tendo atuado nas equipas B e sub-23 do Rio Ave, ao lado de seu irmão-gémio Manuel, avançado, passando agora ambos a fazerem parte do plantel principal.Na opinião do treinador Luís Freira, Azize "é um jogador com experiência nesta Liga, onde já foi o melhor jogador, um jogador com boas caraterística. Acredito que o Azize vai ser importante assim como se devem sentir todos os jogadores. Tem caraterísticas boas para aquilo que nós pretendemos. O mesmo prevejo de Nuno Namora, já conhecido nos meios rioavistas, tem progredido muito e vai ser dado oportunidade de render ainda mais. Com estas duas aquisições, o plantel ainda não deve estar completo, pois pretende um número entre os 25 e 26 jogadores, com 3 guarda-redes".Antes de dar por concluída a conferência de imprensa que serviu para lançar o jogo Arouca x Rio Ave, o treinador rioavista não quis perder a oportunidade para lançar uma saudação especial: "quero saudar o regresso dos adeptos aos estádios. Os jogadores também hão-de sentir-se felizes com esta decisão superior, e agora só faço votos para que os adeptos regressem ao futebol que será um desejo generalizado", concluiu.