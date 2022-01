Luisão: «Tenho total confiança na forma como Nélson Veríssimo preparou o jogo»

Luisão mostrou confiança na vitória do Benfica frente ao Sporting na final da Allianz Cup. Em entrevista à Sport TV, o diretor técnico das águias enalteceu a forma como Nélson Veríssimo preparou a partida."A equipa está toda preparada para disputar uma final, com uma taça que tem crescido ao longo dos anos. É bom sinal estar novamente aqui", referiu, antes dos elogios ao treinador quando foi questionado sobre o segredo para bater o Sporting. "A maneira como o Nélson Veríssimo preparou o jogo! É dessa forma que podemos vencer. Tenho total confiança na forma como o treinador preparou o jogo", referiu.Luisão já venceu sete vezes a competição, enquanto Rúben Amorim ganhou oito, seis como jogador e duas como treinador. Mas o diretor dos encarnados desvalorizou esse duelo pessoal."Fico um pouco desconfortável quando tenho de fazer contas. Não é o Luisão ou o Rúben. Fico na expectativa que o Benfica vença e os que chegaram ao plantel tenham oportunidade de desfrutar de uma taça. E espero que aqueles que já estavam antes no Benfica que consigam somar mais uma", frisou.O diretor técnico lembrou ainda que "o Benfica é um grande que tem de conquistar títulos" e desvalorizou a pressão. "Os adeptos cobram quando estão menos contentes mas sabem que têm de estar do lado da equipa", frisou.