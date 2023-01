Mais de dois mil jovens vão apoiar Ac. Viseu em Leiria

Cerca de dois mil jovens viseenses vão prestar na quarta-feira, nas bancadas do Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, apoio ao Académico de Viseu, no jogo da meia-final da Taça da Liga de futebol frente ao FC Porto.

Os jovens são estudantes das três escolas de ensino secundário de Viseu - Alves Martins, Emídio Navarro e D. Duarte -- e fazem a viagem até à cidade do Lis em autocarros fretados pelo Município de Viseu.

"A ida dos nossos alunos a Leiria apoiar o Académico de Viseu representa que a cidade está muito ligada ao desporto e atividade física, nesta época desafiante e histórica no clube", disse o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, acrescentando que "o Académico de Viseu é hoje um dos maiores representantes do orgulho beirão e consegue levar o nome de Viseu a todo o país".

Ex-jogador do clube viseense, Fernando Ruas destaca que "a iniciativa vai permitir aos mais jovens viverem experiências que outras gerações já viveram, aquando de outras conquistas passadas do Académico de Viseu".

Antes de assistirem ao jogo, os estudantes passarão a tarde na 'fan zone' do estádio, onde conviverão com algumas figuras do mundo do desporto, e do futebol em particular.

O Académico de Viseu é a quinta equipa da Liga Sangse a chegar às meias-finais da Taça da Liga e poderá tornar-se a primeira a chegar ao jogo decisivo, que atribui o título de 'campeão de inverno' mas, para isso, precisa dilatar a série invicta de 20 jogos em todas as competições e eliminar o campeão nacional FC Porto.

As duas equipas defrontam-se na segunda meia-final da Taça da Liga de futebol, pelas 19:45 de quarta-feira, em Leiria.