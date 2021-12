«Mais um passo em frente nesta caminhada»: jogadores do Sporting aplaudem passagem à final four

O Sporting venceu em Penafiel por 1-0 e assegurou a passagem à final four da Allianz Cup. Algo que foi naturalmente destacado pelos jogadores que, nas redes sociais, deixaram mensagens a realçar o feito que permite aos leões lutar pela revalidação de um título alcançado na época passada. Veja as mensagens deixadas pelos jogadores leoninos:"Cumprimos um objetivo que era chegar à Final four!!""Final four here we go. Mais um passo em frente na nossa caminhada.""Final four (check)""Boa vitória num campo difícil. Já estamos a pensar no próximo jogo!""Final four that way."