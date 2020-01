Manuel Fernandes e Fernando Gomes trocam 'galhardetes' na apresentação da Taça da Liga

Houve uma troca de 'galhardetes' entre Manuel Fernandes e Fernando Gomes, respetivamente representantes de Sporting e FC Porto, na apresentação da Taça da Liga. Fernandes falou de falta de respeito na entrega do troféu da época passada ao Sporting e Gomes registou o facto de "todo termos telhados de vidro".





"Espero que seja um grande jogo contra o Sp. Braga. A Taça da Liga tem uma grande visibilidade e espero também que haja fair-play porque não se portaram bem no ano passado quando o Sporting ganhou. Só quero é que haja respeito por quem ganhe desta vez, seja o Sporting, o FC Porto, o Sp. Braga ou o V. Guimarães. Vamos todos contribuir para moralizar o futebol", disse Manuel Fernandes.Fernando Gomes, por sua vez, atirou: "O ADN do Porto é ganhar e isso é o que vamos fazer. Temos de ser melhores que o Vitória. Acredito na competência da equipa e espero vencer frente a um Vitória de grande nível. Para vencer o troféu temos de vencer o primeiro adversário. Sobre outros assuntos, apenas quero dizer que todos temos telhados de vidro e todos nós temos de refletir sobre esta circunstância. Esperamos também que as coisas corram de feição este ano e que vão correr certamente!"