Manuel Oliveira é o árbitro do Sp. Braga-Sporting

O árbitro Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto, dirige esta quarta-feira o jogo entre Sp. Braga e Sporting, da segunda meia-final da Taça da Liga, indicou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.No jogo, com início marcado para as 19h45 no Estádio Municipal de Braga, Manuel Oliveira vai contar no videoárbitro (VAR) com o apoio de Luís Godinho, da associação de Évora.Esta época será a segunda vez que Manuel Oliveira dirige um jogo dos leões, depois de ter arbitrado a receção ao Vitória de Setúbal (2-1), na segunda jornada da Liga NOS, e a quarta com os bracarenses.O árbitro esteve nas vitórias do Sp. Braga na Pedreira diante do Marítimo (2-0), Moreirense (2-0) e Desportivo das Aves (3-1), das 15.ª, 11.ª e terceiras jornadas, respetivamente.O vencedor do jogo de hoje vai encontrar o FC Porto na final da Taça da Liga, agendada para sábado às 19h45, também em Braga.Na terça-feira, os dragões eliminaram o Benfica por 3-1 , num jogo dirigido por Carlos Xistra, com Fábio Veríssimo no VAR, marcado por vários lances polémicos.