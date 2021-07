Marítimo-Boavista terá público nas bancadas

Os adeptos do Marítimo estão de volta ao 'Caldeirão'. O Governo Regional publicou esta tarde uma circular normativa onde dá conta da autorização, já para este domingo, quanto à presença de público nos estádios madeirenses, nas equipas que militam na primeira Liga e que vão disputar a Allianz Cup.

Os verde-rubros vão receber o Boavista e já poderão contar com o apoio dos seus adeptos, com o Estádio do Marítimo a poder receber cerca de 5 mil pessoas, isto é, 50 por cento da lotação do campo, situado nos Barreiros.

Para poderem assistir à partida, os sócios e simpatizantes maritimistas terão de apresentar teste rápido antigénio (TRAg) realizado nas 48 horas que antecedem o início da competição, com resultado negativo, à entrada do recinto desportivo.

O Marítimo, como entidade responsável pela organização do jogo, deverá monitorizar o acesso ao recinto desportivo, interditando a entrada do público que não apresente a TRAg.