Meias finais da Allianz Cup recebem nova etapa da campanha 'Sintam-se em casa'

As meias finais da Allianz Cup, que colocarão frente a frente Arouca, Sporting, FC Porto e Ac. Viseu, vão receber mais uma etapa da campanha 'Sintam-se em casa', uma iniciativa da Liga Portugal e da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).Nos dois jogos dessa fase da competição, os clubes foram "desafiados a convidar uma família de adeptos para assistir ao espetáculo ao lado de outra família de adeptos do clube adversário. Os convidados de ambos os clubes estarão sentados lado a lado, num camarote decorado com as comodidades de uma sala de estar, com diversas atividades que irão estimular um convívio saudável entre adeptos".Na experiência incluem-se também atividades como a visita ao Estádio Municipal de Leiria, descida ao relvado, e a oportunidade de tirar fotografias ao lado da Taça e de vários outros protagonistas da Allianz Cup. No decorrer dos encontros, as famílias serão surpreendidas com algumas visitas especiais.Arouca-Sporting e FC Porto-Ac. Viseu jogam-se, respetivamente, esta terça-feira e esta quarta-feira, ambos pelas 19h45.