Mini estádio da Fan Zone acolhe Jogo das Estrelas

O primeiro dia da Final Four da Allianz Cup ficará marcado pela realização de diversos eventos e não faltarão motivos de interesse para os amantes do futebol (e não só) se deslocarem até ao centro da cidade de Leiria, onde se encontra instalada a Fan Zone.Este sábado, destaque para o Jogo das Estrelas, que decorrerá no mini estádio, a partir das 16 horas, onde uma equipa de Embaixadores da Liga Portugal, constituída por ex-jogadores que brilharam no nosso futebol e em alguns dos maiores palcos a nível internacional, irá defrontar uma formação composta por figuras públicas.Uma oportunidade imperdível de ver e rever os dotes futebolísticos dos craques das duas equipas, numa espécie de aquecimento para os jogos das meias-finais que se avizinham, sendo que, no final, o campeão será o fair-play!