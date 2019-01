Morientes: «Para mim, Cristiano Ronaldo é um mito»

Morientes fez grande parte da sua carreira ao serviço do Real Madrid e o seu carinho pelo clube merengue não é segredo para ninguém. O antigo avançado ainda acredita numa possível recuperação dos blancos no campeonato e lamentou que não tenham sido encontradas soluções à altura face à saída de... Cristiano Ronaldo."Cristiano faz falta a qualquer equipa. E no Real esse é um dos problemas deste ano, lidar com sua saida. Ele saiu e não houve uma contratação do mesmo nível e do seu esplendor. Ele é uma lenda do Real Madrid. Será muito complicado encontrar um jogador capaz de fazer o que ele fez. Por isso, é óbvio que se tirar Cristiano Ronaldo ao Real, é natural que sinta diferença, por muito boa que seja a equipa... Isso notou-se bastante na primeira fase da época, espero que se resolva com outras soluções", afirmou ao nosso jornal."Ronaldo continua a grande nível na Juventus e, para mim, terá 3 ou 4 anos para continuar ao melhor nível ou até mais tempo. Cuida-se como profissional de primeira linha e mentalmente está a um nível extraordinário. Para mim é o melhor, é um mito. Será muito difícil encontrar alguém como ele", acrescentou. "Apesar disso, parece-me correto que Modric tenha ganho o prémio de melhor do Mundo, pela época soberba que fez", referiu.Sobre a atualidade do Real Madrid, Morientes lamenta a distância pontual para o Barcelona, no campeonato, mas lembra que "não se pode dar o Real Madrid como morto"."Para ser campeão o Real precisa de acabar com esta sensação de que as coisas não vão correr bem e dar a volta. Já houve situações históricas em que a distância foi maior e o Real deu a volta. O Barcelona no nível que está... será complicado, é difícil perderem um jogo, mas até ao fim da época muito pode acontecer. Não podemos dar o Real como morto. E se os jogadores que não estão a grande nível agora melhorarem, pode acontecer", disse o ex-avançado, atualmente embaixador de La Liga e comentador desportivo em órgãos de comunicação em Espanha.