Nacional-Estoril, 1-2: reviravolta na segunda parte deu a vitória aos canarinhos

O primodivisionário Estoril venceu este domingo o Nacional, da 2.ª Liga, na Madeira, por 2-1, em jogo relativo à primeira fase da Allianz Cup e segue em frente na competição.

Após estar a perder ao intervalo, fruto de um golo de Bryan Róchez, o Estoril deu a 'cambalhota' ao resultado e com golos de Crespo aos 57 minutos e de João Carlos já no declinar da partida superou o Nacional, num jogo bem disputado e com grande empenho por parte dos intervenientes.

O Estoril foi o conjunto que maior fatia de domínio do jogo deteve ao longo da primeira parte, mas foi o Nacional a equipa mais eficaz e adiantou-se no marcador com um golo de Bryan Róchez, aos 36 minutos.

Os primodivisionários tiveram mais iniciativa e logo aos dois minutos, Rosier num remate sobre a barra deu o primeiro aviso. Contudo, pese a maior pressão exercida pelo Estoril Praia, o Nacional criou muito perigo, à passagem dos nove minutos, num rápido desenvolvimento ofensivo, desfeito pela defesa dos visitantes.

Aos 34 minutos André Franco obrigou Vagner a aplicar-se, mas aos 36 minutos, o Nacional adiantou-se no marcador, num rápido contra-ataque, que teve como protagonistas Rúben Freitas num excelente passe para Witi que, após uma ótima receção orientada, solicitou Bryan Róchez que lesto atirou para o fundo da baliza.

O Estoril procurou reagir, mas sem criar perigo efetivo até ao intervalo.

No regresso dos balneários, o Estoril Praia voltou a surgir forte e logo nos primeiros segundos, Rosier disparou forte, junto à barra. Quatro minutos volvidos, foi Chiquinho que rematou com muito perigo.

Mas o "assalto" do Estoril acabou por dar os seus frutos, com Crespo a restabelecer a igualdade, com um remate à entrada da área, à passagem dos 57 minutos

A pressão intensificou-se por parte dos forasteiros, mas o Nacional reequilibrou-se e também ele passou a colocar a defesa do Estoril em sentido.

Contudo, a poucos segundos para o final, um canto cobrado por Crespo encontrou João Carlos ao primeiro poste, que desviou fora do alcance de Vagner.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Estoril, 1-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Bryan Róchez, 36 minutos.

1-1, Crespo, 57.

1-2, João Carlos, 90.

Equipas:

- Nacional: Vagner, Rúben Freitas, Júlio César, Rafael Vieira, José Gomes, Alhassan (Filipe Chaby, 90+1), Jota (Bruno Gomes, 69), Vítor Gonçalves, Witi, Dudu (Francisco Ramos, 69) e Bryan Róchez (Mabrouk Rouai, 69).

(Suplentes: Rui Encarnação, António Filipe, Bruno Gomes, Filipe Chaby, Rui Correia, Francisco Ramos e Mabrouk Rouai).

Treinador: Costinha.

- Estoril: Thiago, David (Vital, 65), Gamboa, Lucas Áfrico, Joãozinho, Rosier, Crespo, André Franco (João Carlos, 85), Bruno Lourenço (Elias Achouri, 65), Chiquinho (Luxo, 85) e Gilson (André Clóvis, 65).

(Suplentes: Dani Figueira, Vital, Volnei, Luxo, André Clóvis, João Carlos, Coly, Afonso Valente e Elias Achouri).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Franco (25).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.