Nacional-Penafiel, 0-0 (5-3 pen.): insulares mais certeiros dos onze metros

O Nacional assegurou este sábado a presença na segunda fase da Allianz Cup, ao vencer o Penafiel, por 5-3 nos desempate por penáltis, após um nulo no tempo regulamentar.

Os dois conjuntos não conseguiram desatar o nó do equilíbrio no tempo regulamentar da partida, tendo a decisão ficado adiada para as grandes penalidades, com o Nacional a assegurar a passagem à próxima fase da competição, após o Penafiel ter falhado o quarto penálti, por intermédio de João Oliveira que atirou por cima da baliza.

No primeiro jogo oficial das competições profissionais para a temporada 2023/24, o Nacional apresentou-se em campo com apenas um dos cinco reforços - André Alexandre, proveniente do Vilafranquense.

O Penafiel, que protagonizou uma verdadeira reformulação no plantel, apresentou de início quatro das 14 contratações materializadas no defeso, com o guarda-redes Pedro Silva, Miguel Maga, Pedro Vieira e Hugo Firmino a integrarem a equipa inicial.

Os durienses foram donos da bola no arranque do encontro da primeira eliminatória da Taça da Liga, com Robinho a tirar as medidas à baliza nacionalista, para no mesmo minuto Reko 'obrigar' Lucas França a uma estirada para conter o remate da entrada da grande área.

O relógio apontava a primeira meia hora de jogo quando o árbitro João Afonso apitou, apontado para a marca dos 11 metros, após Witi chegar tarde e derrubar em falta Robinho.

O avançado Hugo Firmino, proveniente do Ararati da Arménia, assumiu a responsabilidade, mas viu o guardião Lucas França negar-lhe o golo.

Na etapa complementar os insulares marcaram a sua posição, ao ameaçar desbloquear o marcador em duas ocasiões, com o cabeceamento de Dudu a esbarrar nas luvas de Pedro Silva e, Luís Esteves, na sequência de um livre, a ver a bola sair milimetricamente ao lado da baliza do Penafiel.

O encontro esteve interrompido durante seis minutos para que o árbitro João Afonso consultasse as imagens do videoárbitro, estando em questão o lance que terminou com o estreante reforço do Nacional Guilherme Pira derrubado dentro da grande área, acabando por não atribuir castigo máximo.

O nulo persistiu ao longo do tempo regulamentar, atrasando a decisão para as grandes penalidades, com o Nacional a assegurar a permanência na competição ao vencer por 5-3, com o Penafiel a falhar o quarto penálti, após João Oliveira atirar por cima da baliza defendida por Lucas França.

Os alvinegros vão defrontar na segunda fase da competição o vencedor do encontro entre Boavista e União de Leiria, que medem forças na segunda-feira.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-Penafiel, 0-0 (5-3, nos penáltis)



No final do tempo regulamentar: 0-0.

Marcadores nos desempates por penáltis:

1-0, Dudu.

1-1, Chico Teixeira.

2-1, João Aurélio.

2-1, João Oliveira falhou (por cima).

3-1, Carlos Daniel.

3-2, Robinho.

4-2, Luís Esteves.

4-3, João Miguel.

5-3, Jota.

Equipas:

- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Chico Gonçalves, Paulo Vítor, André Sousa, André Alexandre, Sérgio Marakis (Jota, 46), Luís Esteves, Carlos Daniel, Dudu e Witi (Guilherme Pira, 75.

(Suplentes: Vinícius Machado, Shatri, Rúben Macedo, Jota, Guilherme Pira e Martim Gustavo).

Treinador: Tiago Margarido.

- Penafiel: Pedro Silva, Miguel Maga, Rúben Pereira, João Miguel, Bruno Pereira (Rúben Freitas, 90+3), Filipe Cardoso (Edu Pinheiro, 90+3), Reko, Diogo Batista (Chico Teixeira, 79), Robinho, Hugo Firmino (Jota, 90+6) e Pedro Vieira (João Oliveira, 79).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Jota, Edu Pinheiro, Chico Teixeira, João Oliveira e Rúben Freitas).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Batista (40), Filipe Cardoso (64) e Chico Teixeira (90+3).

Assistência: 663 espetadores.