Novos Embaixadores da Liga apresentados na Final Four

O pontapé de saída na semana da Final Four da Allianz Cup está marcado para sábado, dia 22, com a inauguração da Fan Zone em Leiria.O programa do primeiro dia contempla uma série de atividades entre as quais a tomada de posse dos Embaixadores da Liga Portugal, às 12 horas, que irá dar a conhecer os embaixadores que transitam do projeto anterior, sendo ainda revelados os novos rostos que irão integrar a equipa.