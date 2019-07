Oliveirense-Mafra, 2-1: Equipa de Oliveira de Azeméis avança para a 2.ª fase

A Oliveirense venceu este domingo o Mafra por 2-1, no arranque da Taça da Liga, o primeiro jogo oficial desta época para ambas as equipas, assegurando a qualificação para a segunda fase da prova.A formação de Pedro Miguel inaugurou o marcador através de uma grande penalidade, cobrada de forma exímia por Oliveira, aos 15 minutos, e dilatou a vantagem ainda antes do intervalo, por Marcos Júnior, aos 41. No segundo tempo, o Mafra ainda reduziu, por Diego Medeiros, aos 61, mas isso não foi o suficiente para evitar a eliminação.Com o reforço Elízio no 'onze', a Oliveirense já tinha deixado dois avisos à baliza de Godinho nos minutos iniciais, mas foi através da marca de grande penalidade que abriu o marcador, graças ao pontapé certeiro de Oliveira, que levou o guarda-redes a mergulhar na direção oposta, depois da falta de João Miguel sobre Agdon.Os 'canarinhos' fizeram alinhar seis contratações (Joel, João Miguel, Nuno Rodrigues, Júnior Franco, Areias e Diego Medeiros), criando o primeiro lance de relevo apenas aos 30 minutos, num cabeceamento fraco de Areias para defesa confortável de Coelho.A formação de Pedro Miguel dilatou a vantagem perto do intervalo, com Marcos Júnior a surgir isolado na área e a finalizar na cara do 'guardião'.No regresso dos balneários, o Mafra marcou, mas o tento foi anulado por alegada posição irregular de Diego Medeiros, e, do outro lado, Miguel Silva teve uma grande oportunidade, mas, já dentro da área, rematou fraco para defesa apertada de Godinho.A meia hora do fim, um excelente passe de João Miguel sobrevoou a defesa adversária e encontrou Medeiros na área - desta vez sem fora de jogo -, que não desperdiçou e reduziu a desvantagem.Até ao apito final, a formação de Vasco Seabra assumiu o controlo do jogo e criou algumas oportunidades para empatar a partida, ficando muito perto num remate de ressaca de Zé Tiago, que passou junto à baliza de Coelho.Com esta vitória, a Oliveirense vai a Vila do Conde, no próximo fim de semana, enfrentar o Rio Ave, na segunda fase.Jogo realizado no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.2-0.1-0, Oliveira, aos 15 minutos.2-0, Marcos Júnior, 41.2-1, Diego Medeiros, 61.Coelho, Alemão, Wellington, Sérgio Silva, Elízio, Filipe Gonçalves, Oliveira (Fabinho, 67), Paraíba, Marcos Júnior (Serginho, 87), Agdon e Miguel Silva (Bouldini, 74).(Suplentes: Bruno Vale, Serginho, Michael Douglas, Leandro Silva, Fabinho, Bouldini e Cláudio Silva.)Pedro Miguel.Godinho, Rúben Freitas, João Miguel, Miguel Lourenço, Joel (Gui Ferreira, 80), Diego Medeiros, Júnior Franco (Cazonatti, 83), Cuca, Nuno Rodrigues (Flávio Silva, 70), Zé Tiago e Areias.(Suplentes: Chastre, Flávio Silva, Juary, Gui Ferreira, Ventosa, Kim e Cazonatti.)Vasco Seabra.Sérgio Guelho (AF Guarda).cartão amarelo para Oliveira (37), Areias (52), Júnior Franco (76), Alemão (79) e Paraíba (88).364 espectadores.