P. Ferreira-Estoril, 1-1 (5-4 pen.): Castores avançam nos penáltis

O primodivisionário Paços de Ferreira qualificou-se este sábado para fase de grupos da Taça da Liga, ao vencer o Estoril, da Segunda Liga, por 5-4, nas grandes penalidades, após igualdade a uma bola no tempo regulamentar.A formação pacense concretizou todas as grandes penalidades, capitalizando a defesa de Ricardo Ribeiro ao remate de Belima, e garantiu o triunfo, depois de um empate no tempo regulamentar: André Micael adiantou os pacenses, aos 31 minutos, mas Roberto, igualou, aos 79.Limitado nas escolhas (a falta do certificado internacional afastou do jogo cinco reforços pacenses), Filó recorreu a um onze maioritariamente composto por jogadores da época passada, com exceção do central André Micael e o médio Bernardo Martins, enquanto Tiago Martins, no Estoril, recorreu a sete caras novas para a equipa inicial.O jogo estava equilibrado e sem oportunidades de golo quando o Paços chegou ao golo, na sequência de um lance de bola parada, na altura demasiado penalizador para um Estoril que se apresentou em campo com dois avançados (Jonata e Roberto).A formação da Segunda Liga acusou o tento e a desvantagem no marcador, situação capitalizada pelo Paços, a partir daí mais dominador e rematador até ao intervalo, com Douglas Tanque como principal referência.Os canarinhos entraram determinados e mais subidos no terreno na segunda parte, Simão, aos 49 minutos, obrigou Ricardo Ribeiro a mostrar serviço, mas o empate só chegou numa fase adiantada e equilibrada do encontro, através de um remate quase sem ângulo de Roberto, na esquerda.Até final, apenas se destacou a expulsão do pacense Fatai, aos 89 minutos, por agressão.: 1-0.1-0, André Micael, 31 minutos.1-1, Roberto, 79.0-1, Roberto.1-1, Pedrinho.1-2, Juninho.2-2, Marco Baixinho.2-2, Belima (Ricardo Ribeiro defendeu).3-2, Bruno Teles.3-3, André Franco.4-3, Diogo Almeida.4-4, Miguel Crespo.5-4, André Leão.: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, André Micael, Marco Baixinho, Bruno Teles, Diaby, Luiz Carlos, Uilton (André Leão, 83), Pedrinho, Bernardo Martins (Fatai, 56) e Douglas Tanque (Diogo Almeida, 70).: Marco Ribeiro, Jorge Silva, André Leão, Matchoi, Ibrahim, Fatai e Diogo Almeida).: Filipe Rocha.: António Filipe, João Góis, Marcos Valente, Defendi, Simãozinho (André Franco, 69), Gonçalo Santos, Miguel Crespo, Tembeng, Jonata (Belima, 63), Roberto e Rafael Barbosa (Juninho, 63).: Dani Figueira, Philipe Maia, João Cardoso, André Franco, Khevin, Belima e Juninho).: Tiago Fernandes.: Vítor Ferreira (AF Braga).: cartão amarelo para Bruno Teles (40), Marcos Valente (48), Marco Baixinho (72), André Micael (76) e João Góis (90+5). Cartão vermelho direto para Fatai (89).: Cerca de 1.000 espetadores.