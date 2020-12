Paços de Ferreira fecha lote de apurados: saiba quem segue para os 'quartos' da Allianz Cup

Este ano disputada num formato distinto do habitual, a Taça da Liga avança diretamente para os quartos-de-final, onde estarão presentes os seis primeiros da Liga NOS à oitava jornada e os dois primeiros colocados da Segunda Liga à décima ronda. Com seis equipas já previamente definidas, o Paços de Ferreira assegurou esta terça-feira a última vaga, ao derrotar o Moreirense por 1-0, num dia no qual conseguiu superar na tabela a outra equipa que também confirmou a sua passagem esta noite, o V. Guimarães.





Definidos os conjuntos apurados, ficaram também já acertados os confrontos, com o Sporting a ser o primeiro grande a entrar em ação, defrontando o Mafra no dia 15. Um dia depois será a vez de FC Porto e Benfica jogarem (diante de P. Ferreira e V. Guimarães, respetivamente), para depois, a 17, o Sp. Braga encerrar os 'quartos' diante do Estoril.Sporting-Mafra (15/12)Benfica-V. Guimarães (16/12)FC Porto-P. Ferreira (16/12)Sp. Braga-Estoril (17/12)