Paulo Gomes: «Faltou-nos meia hora para sonhar com a 'final four'»

Paulo Gomes orientou, este sábado, a equipa principal do Sp. Covilhã na visita ao terreno do V. Guimarães, em jogo da última jornada do grupo B da Taça da Liga, um encontro que esteve empatado a zeros até aos 66 minutos, mas que acabou com um triunfo (3-0) dos vimaranenses.





No final do encontro, o técnico afirmou que a formação serrana tinha "muita ambição" de vencer o V. Guimarães e passar à próxima fase da prova, referindo que a qualificação da equipa orientada por Ivo Vieira acaba por ser "justa"."Viemos para este jogo com muita ambição de poder passar. Mostrámos 60 minutos de boa qualidade, anulámos o Vitória durante uma hora. Defrontámos uma grande equipa, a passagem à 'final four' não deixa dúvidas, é justa. Tivemos organização forte defensivamente durante 60 minutos e podíamos ter feito um golo na primeira parte e tudo seria diferente. Mas o Vitória mereceu passar com justiça", frisou Paulo Gomes."Fizemos uma boa campanha na Taça da Liga com o Ricardo Soares. Faltou-nos meia hora para sonhar com a 'final four'. Os jogadores saíram de cabeça erguida.""Estou à disposição do clube. Sou funcionário e estou aqui para servir o clube, o presidente tomará a decisão adequada para o futuro", finalizou.