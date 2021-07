Pedro Henrique quer chegar à fase de grupos da Allianz Cup

Autor do primeiro golo da temporada do Farense, o avançado Pedro Henrique teve contributo importante na vitória alcançada, na primeira eliminatória da Allianz Cup, e espera agora ajudar a formação algarvia a ultrapassar o Santa Clara e a chegar à fase de grupos.





"Foi muito importante entrar na nova temporada a vencer", refere o avançado brasileiro. "O grupo preparou-se bem na pré-temporada e agora estamos a postos para dar o nosso melhor em cada jogo, evoluindo sempre", adianta.O golo marcado em Chaves "deixou-me feliz, dada a importância do jogo, pois só a vitória interessava. Iniciar a época desta forma traz confiança para os desafios que se seguem e é uma motivação acrescida para o trabalho diário, em busca dos nossos objetivos".O Farense recebe o Santa Clara este domingo "em mais um jogo difícil e que, acredito, será muito disputado. Sabemos da qualidade do adversário mas confiamos no nosso potencial e estamos focados em fazer uma boa exibição e alcançar um resultado positivo, seguindo em frente na competição".