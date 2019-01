Pedro Proença: «Clubes querem ganhar a Taça da Liga»

Pedro Proença falou sobre a Taça da Liga, na apresentação da nova agência de comunicação na área do deporto (Empower Sports), e referiu que a presença dos quatro primeiros classificados, do campeonato, na final-four é uma demonstração de sucesso da prova."Reformulámos o conceito, reorganizámos toda a competição e criámos este modelo que para nós era extremamente apelativo, não só para os clubes, como para os patrocinadores e para os media. O que está a acontecer é o resultado final de um trabalho que foi planeado com alguma antecipação. Estamos muito satisfeitos com este modelo que os clubes abraçaram definitivamente", explica o presidente da Liga.Sobre a visibilidade que a Taça da Liga está a ganhar, ano após ano, e o ser cada vez mais um troféu importante no calendário dos clubes grandes, Pedro Proença afirma que: "A verdade é que os clubes, definitivamente, consideraram que esta é uma das taças que querem ganhar. Ainda ontem o patrocinador (Allianz) dizia que esta era a segunda maior competição do futebol profissional e nós estamos muito satisfeitos quando há este tipo de linguagem e este tipo de envolvimento".A Taça da Liga será realizada no Estádio Municipal de Braga, entre os dias 22 e 26 deste mês.