Pedro Proença: «São 34 os clubes que hoje valorizam a Allianz Cup»

Antes do arranque da final da Allianz Cup entre Sp. Braga e FC Porto, Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) admitiu estar "muitíssimo contente" pelo rumo e valorização que a prova conquistou ultimamente, admitindo que a competição é agora valorizada por todos os clubes que competem pelo título.





"São 34 os clubes que hoje valorizam esta competição. Houve uma altura em que era preciso repensar o modelo e foi o que todos fizemos em conjunto. É como eu já tive a oportunidade de dizer anteriormente, estamos muitíssimo satisfeitos. Até ontem foram realizados 43 jogos, 44 se contarmos com o de hoje [entre Sp. Braga e FC Porto]. Hoje saberemos quem será o novo campeão de inverno."Questionado sobre qual será o município que irá receber a final four da Allianz Cup no próximo ano, Pedro Proença não quis abrir, para já, o jogo, afirmando que será "desvendado atempadamente".