Pedro Proença felicita clubes presentes na final four da Taça da Liga

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, recorreu, este domingo, às redes sociais para parabenizar Sporting, V. Guimarães, Sp. Braga e FC Porto pelo apuramento para a final four da Taça da Liga.





"SC Braga, Sporting CP, Vitória SC e FC Porto são as equipas apuradas para a Final Four! Bem-vindos! Esta será mais uma semana fantástica e um verdadeiro hino à Festa do Futebol. Braga vai ser a capital do Futebol, com vários momentos únicos e inesquecíveis. Que seja uma grande festa para os adeptos e que no final o melhor leve para casa este troféu que hoje todos querem conquistar!", escreveu Pedro Proença, na publicação partilhada na sua página do Facebook.Relembre-se que o primeiro duelo desta final four está marcado para o dia 21 de janeiro de 2020, entre o Sp. Braga e o Sporting, sendo que V. Guimarães e FC Porto medem forças no dia seguinte.