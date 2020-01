Pedro Proença: «Manifestação de polícias? Só mostra que a final four é uma referência»

Pedro Proença abordou na manhã deste sábado uma eventual manifestação dos polícias que estará a ser preparada para as meias-finais da Taça da Liga. O presidente da Liga de Clubes mostra-se tranquilo e sublinhou que esse possível protesto só mostra que a competição "já é uma referência".





"Se me preocupa? Não, de todo. Só é bem demonstrativo do que hoje já é referência da final-four, que até é utilizada para esses eventos para fazer esses reconhecimentos. Da nossa parte, esperamos que as pessoas façam uma festa destes sete dias, de confraternização, apelando a todos os adeptos que venham a Braga que o futebol é um despor3to que deve ser vivido num espírito de fair-play Só é bem demonstrativo do que hoje já é referência a final four, que até é utilizada para esses eventos para fazer esses reconhecimentos. Da nossa parte, esperamos que as pessoas façam uma festa destes sete dias, de confraternização, apelando a todos os adeptos que venham a Braga que o futebol é um desporto que deve ser vivido num espírito de fair-play", disse Pedro Proença, à margem da abertura oficial da fanz zone da final-four da Taça da Liga, que decorreu na manhã deste sábado, no centro da cidade de Braga.Já em relação à reunião de emergência solicitada pela Liga ao ministro de Administração Interna, na sequência dos incidentes verificados no Sporting-Benfica de sexta-feira, o responsável preferiu não comentar.Autor: João Mário