Pedro Proença: «Não há futebol profissional sem o excecional trabalho de base»

A final four da Allianz Cup contou com várias iniciativas para além dos acontecimentos dentro das quatro linhas. Numa dessas atividades, Pedro Proença juntou-se aos presidentes e representantes das Associações de Futebol para um almoço. O evento contou ainda com Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), José Pereira, líder da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), Joaquim Envagelista, presidente do Sindicato Profissional de Jogadores de Futebol (SPJF) e António Gonçalves, da Associação Nacional de Dirigentes de Futebol e Futsal (ANDIF).Pedro Proença destacou a importância da competição e agradeceu a todos os envolvidos. "Esta é uma competição que junta o futebol profissional à comunidade numa grandiosa festa do futebol. E não há futebol profissional sem uma base forte. O trabalho que fazem é absolutamente fundamental. Costumo dizer que difícil não é ser presidente da Liga Portugal ou de uma estrutura profissional. Difícil é liderar um organismo distrital e fazer um trabalho excecional como o vosso", disse o presidente da Liga Portugal.Manuel Nunes, presidente da Associação de Futebol de Leiria, cidade que acolhe a final four, aproveitou para elogiar o trabalho de Pedro Proença. "Leiria tem condições excecionais para receber estes eventos. Está no centro da gravidade do país e a presença da final four da Allianz Cup tem para nós um enorme significado. Entendemos o futebol como um todo, pelo que este é um exemplo a ser replicado. Por favor, Pedro Proença, continue a ser cada vez mais atrevido e obrigado pelo trabalho excecional que tem desenvolvido" disse.O presidente da Câmara Municipal de Leiria também aproveitou a ocasião para agradecer a oportunidade de a cidade que dirige poder receber a competição. "Obrigado a todos por acreditarem na competição, por visitarem a nossa cidade de Leiria, neste sentimento de união em torno do futebol. As associações distritais são deveras importantes, parceiros das autarquias colaborando, regularmente, na promoção do desporto. A Liga Portugal quis prestar esta homenagem aos que diariamente trabalham com crianças e jovens, trabalho de valor incalculável, muitas vezes com condições mínimas, sendo, conseguindo, mesmo assim, serem o ombro amigo do futebol", afirmou o autarca.Seguiu-se uma visita ao Estádio Magalhães Pessoa, o palco da final da Allianz Cup, e à Fan Zone.